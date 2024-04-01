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        Haberler Gündem LGS başvuru süresi ne zaman bitiyor? 2024 MEB LGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son başvuru günü ne zaman?

        LGS başvuru süresi uzatıldı! 2024 MEB LGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS başvuru süresi uzatıldı. 2 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS başvurusu e okul MEB ekranı üzerinden tamamlanacak. Binlerce lise öğrencisine toplamda 90 soru sorulacak. İyi bir üniversite hayali kuran öğrenciler  2 aşamalı LGS başvurularının ne zaman sona ereceğini sorguluyor. Peki LGS başvuru süresi ne zaman bitiyor? 2024 MEB LGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son başvuru günü ne zaman? İşte bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:25
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        LGS başvuru tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi Nisan ayına uzatıldı. Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak otomatik olarak yapılan başvurular bu sene isteğe bağlı olacak. Peki LGS başvuru süresi ne zaman bitiyor? 2024 MEB LGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son başvuru günü ne zaman?

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        LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        LGS başvuru işlemleri 2 Nisan Salı gününe kadar "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilebilecek.

        Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak otomatik olarak yapılan başvurular bu sene isteğe bağlı olacak. LGS başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvurularını e Okul sayfası üzerinden ücretsiz yapabilecek.

        Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

        Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını e-Okul üzerinden takip edebilecekler.

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        MEB SON DAKİKA DUYURDU

        Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru Süresi Uzatıldı

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan, 2024 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’a süresi içinde başvuru yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek.

        LGS NE ZAMAN?

        2024’te gerçekleştirilecek LGS 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

        İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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        LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        LGS başvurusu isteğe bağlı olacak ve başvuru gerçekleştiren öğrenciler hiçbir ücret ödemeyecek.

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