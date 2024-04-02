Eski ABD Başkanı Trump, mal varlıklarına el konulmasını önledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki emlak dolandırıcılığı davasında 175 milyon dolar ödeme yaparak, mal varlıklarına el konulmasını önledi.

Trump, dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 454 milyon dolarlık cezanın tahsilinin ertelenmesi için yaptığı başvuruyu kazanmıştı.

25 Mart günü New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın, hakkındaki emlak dolandırıcılığı davasında ödemesi gereken miktarı 454 milyon dolardan 175 milyon dolara indirmiş ve ödeme için 10 gün ek süre tanımıştı.

Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerinde Joe Biden ile karşı karşıya gelecek olan Trump, 16 Şubat'ta daha iyi kredi ve sigorta şartları sağlamak için net servetini hileli bir şekilde artırmaktan sorumlu bulunmuştu.

Böylece Trump kendisine ait Trump Tower, Westchester'daki 370 dönümlük tatil yeri, golf sahası ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine el konulmasının önüne geçti.

Kararın üzerinden 1 hafta geçmesinin ardından Trumpi 175 milyon dolarlık ödemeyi yaparak, banka hesaplarındaki parası ve bazı taşınmaz mülklerine el konulmasına önledi.

TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarın yüzde 10 fazlası ve faizleriyle 454 milyon doları, 25 Mart’a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.