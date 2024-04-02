Ankara'da bir ilkokulda eğitim gören, Somali uyruklu 4'üncü sınıf öğrencisi F.A.A. (10), öğretmeni Hüseyin G.'nin (65) özel bölgelerine dokunduğunu ileri sürerek, durumu ailesine anlattı.

DHA'da yer alan habere göre kızın ablası A.A.A. (12) da Hüseyin G.'nin, ücretsiz Türkçe dersi vermek için evlerine geldiğinde aynı şekilde özel bölgelerine dokunduğunu iddia etti. Ailenin şikayetiyle gözaltına alınan Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonunda Hüseyin G. hakkında, iki kardeşe yönelik eylemleri nedeniyle, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

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ÜCRETSİZ DERS VERME TEKLİFİNDE BULUNMUŞ

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen baba B.İ.M.A., Hüseyin G.'nin küçük kızının öğretmeni olduğunu, çocuklarına ücretsiz ders vermeyi teklif ettiğini, farklı günlerde eve gelerek çocuklarına ders verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek, şikayette bulundu.

TAKDİR ETMEK İÇİN DOKUNMUŞ

Suçlamayı kabul etmeyen Hüseyin G. ise kızlarının Türkçesi zayıf olduğu için babanın özel ders talebinde bulunduğunu, mağdurlar dahil tüm öğrencilerine başarılarını takdir etmek için dokunduğunu iddia etti.