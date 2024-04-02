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        Haberler Dünya Alman istihbarat yetkilisi Haldenwang: Ülkemizde demokrasi tehlikede

        Alman istihbarat yetkilisi Haldenwang: Ülkemizde demokrasi tehlikede

        Alman istihbaratçısı Thomas Haldenwang, ifade özgürlüğünün de sınırları olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 00:05 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:35
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        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
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        Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, ülkede demokrasinin tehlikede olduğunu söyledi. Haldenwang, ifade özgürlüğünün sınırları olduğunu da savundu.

        Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi için kaleme aldığı makalede, ifade özgürlüğünün anayasa düşmanları için bir tür "ruhsat" olmadığını kaydetti.

        Haldenwang, "İfade özgürlüğünün de sınırları vardır. En uç sınırlar ceza hukuku tarafından belirlenir. Örneğin cezalandırılabilir propaganda suçları veya nefrete teşvik gibi. Bununla birlikte ceza hukuku sınırlarının altında bile, yasallığına bakılmaksızın, görüş ifadeleri anayasal koruma hukuku kapsamında endişe verici olabilir" ifadelerini kullandı.

        "AŞIRILIK YANLILARININ SAYISI ARTIYOR"

        II. Dünya Savaşı sonrasında Alman demokrasisinin nadiren bugünkü kadar tehlike altında olduğuna işaret eden Haldenwang, aşırılık yanlılarının sayısının yıllardır artış gösterdiğinin altını çizdi.

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        Haldenwang, "Demokrasimize yönelik tehlikeler sayısızdır. Bu tehlikeleri çok ciddiye alıyorum ve medyada bu tehlikeler hakkında uygun sıklıkta uyarılarda bulunuyorum" dedi.

        Son zamanlarda kamuoyunda sık sık BfV'nin ve çalışmalarının sorgulandığı manşetler ve makaleler yer aldığına dikkati çeken Haldenwang, kurumun itibarsızlaştırılmak istenmesine karşı çıktı.

        BfV'nin siyasi olarak tarafsız kalmasını isteyenlere hak verdiğini kaydeden Haldenwang, "Biz siyaseten tarafsızız, ancak özgür demokrasimize karşı hareket eden ve kışkırtanlara karşı tarafsız değiliz. Bizim görevimiz özgür demokratik temel düzeni korumaktır" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Demokrasi
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