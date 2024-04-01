1 Nisan şakaları 2024: Eşe, dosta, arkadaşa gönderebileceğiniz en güzel, komik, eğlenceli 1 Nisan şaka önerileri
1 Nisan Şaka Günü kutlu olsun! Bu günde her 1 Nisan'da olduğu gibi insanların birbirlerini kandırma, şaka yapma ve aldatıcı hikayeler uydurma geleneği devam etmektedir. Sizde eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza ve sevgilinize yapabileceğiniz 1 nisan şakaları seçenekleri ile komik ve güldüren anlar yaşayabilirsiniz. İşte en komik 1 nisan şakaları
1 Nisan Şaka Gününde şaka önerileri araştırılıyor. Eşe, dosta, arkadaşa ve sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakaları komik ve eğlenceli olması önemli. İşte günün anlam ve önemine istinaden 1 Nisan şakaları
EN KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI 2024
İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin
Abajurun içine girmiş kağıttan böcek yapmak.
Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...
Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.
Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz
Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.
Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.
SEVGİLİYE VE EŞE YAPILACAK ŞAKALAR
Sevgilinize ayrılmak istediğinizi söyleyerek onu korkutmak.
Sevgilinize veya eşinize bir hata yaptığınızı ve aldattığınızı söylerek ona şaka yapmak.
Bilgisayar faresinin altına gülen yüz fotoğrafı koymak.
İş arkadaşınızın koltuğunun altına havalı korna bağlamak.
ARKADAŞA YAPILABİLECEK ŞAKALAR
Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.
AİLEYE YAPILACAK 1 NİSAN ŞAKALARI
Soğandan lezzetli bir elma şekeri yapmak.
Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz
Kurban olarak seçtiğiniz iş arkadaşınızın oturduğu koltuğun altına hava korna bağlayın, ya da koltuğa Japon yapıştırıcısı da sürebilirsiniz. Tercih sizin
Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...
1 NİSAN’DA NEDEN ŞAKA YAPILIYOR?
1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler.
1 Nisan'a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Nisan 1’in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan’dan 1 Ocak’a aldırır. Bu arada 1 Nisan’ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.