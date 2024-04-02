Çekerken onlar da korkuyormuş: Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!

9. ZOE SELDANA - THE WAY OF WATER

Avatar: Suyun Yolu filminde, Neytiri ve ailesinin geminin altında mahsur kalmaktan kaçışının sonu gibi birçok önemli sahne su altında geçiyor. Bu da Seldana için oldukça korkutucuydu.

Seldana durumu şöyle açıkladı: "İlk adım bu sahne gerçekleşene kadar rol yapmaktı. Patronunuza gerçekten çok heyecanlıymış gibi rol yapıyorsunuz. Fakat olay anında sahne gerçekten çok dehşet verici oluyor."