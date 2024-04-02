Çekerken onlar da korkuyormuş: Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
Son 10 yılda birbirinden başarılı projeler beyaz perdede seyircisi ile buluştu. Zaman zaman izlerken bizi ürperten ya da "Ben olsam bu kadarını da çekemezdim!" dediğimiz sahneler oluyor. Bu sahnelerin bazılarından oyuncuların kendisi de çekerken çekiniyor, hatta korkuyormuş! İşte, oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 an!
Korku filmlerinden aşk filmlerine, bazen öyle sahneler oluyor ki oyuncuların kendisi bile çektiği sahneden korkabiliyor! Sizin için ekran başında izlerken bizi ürperten ya da şaşkına çeviren sahnelerin bazıları için oyuncuların anılarını derledik. İşte, o anılar...
1. JESSICA CHASTAIN – IT 2
Jessica Chastain, Pennywise’ın Beverly'ye hızla kanla dolan bir banyo küvetinde işkence yaptığı sahneyi filme almaktan korktuğunu itiraf etti. Çekimden önce provası yapılamayan sahneyi çekmek için rekor kırıldı ve 17 bin litre sahte kan kullanıldı.
2. REBECCA FERGUSON - DUNE
Rebecca Ferguson, klostrofobik olduğu için Leydi Jessica ve Paul'ün ornitopterde uçtuğu sahneleri çekmekten korkuyordu.
Ferguson durumu şöyle açıkladı: "Bir an paniğe kapıldım, ayağımı çektim ve kapıyı tekmeleyerek dışarı attım. Bunun bir set olduğunu ve dışarı çıkabileceğimi bilmem gerekiyordu."
3. BILL HADER - IT 2
Bill Hader, Bill Skarsgård'ın canlandırdığı Pennywise'dan, Penny'nin Richie ile yüzleştiği sahnede dehşete düşmüş derecesinde korktuğunu söyledi. Bill, setteki anısından bahsederken, yönetmenin "Action." dediği anda her şeyin çok korkutucu hale geldiğinden bahsetti.
4. JENNIFER ANISTON - CAKE
Jennifer Aniston'ın karakteri Claire'in kronik ağrı ve bağımlılıkla uğraşırken su terapisine katıldığı birkaç sahnesi var. Gerçek hayatta Aniston'ın su altında kalma korkusu bulunuyor bu sebeple sahneleri çekmek onun için çok zorlayıcıydı.
5. KRISTEN STEWART - UNDERWATER
Kristen Stewart, karakteri Norah ve diğerlerinin deniz seviyesinin 11.000 metre altında sıkışıp kalmasına odaklanan filmi çekerken su korkusunu yenmek zorunda kaldığını hatırladı. "Gerçekten zordu, her anından korktum." diyerek açıkladı.
6. MARGOT ROBBIE - BARBIE
Margot Robbie, Barbie'nin "Closer to Fine" şarkısını söylediği sahneyi çekerken aslında inanılmaz derecede utanıyordu. Robbie, şarkı söylemekten gerçekten korktuğunu söyledi. Barbie'de şarkı söylediği sahneyi çekerken oldukça zorlandığını ifaade etti.
7. LUPITA NYONG - THE 355
Lupita Nyong'o, filmde çok kez "yükseklik korkusuyla yüzleşmek zorunda kaldığını" açıkladı. "Bir noktada bir kattan diğerine atlamak zorunda kaldım ve gerçekten korktum" diyerek ifade etti.
8. SYDNEY SWEENEY - ANYONE BUT YOU
Filmde Bea'nin, Ben'in pantolonunda bir örümcek bulup çığlık atmaya başladığı sahnede, örümcek çekimler sırasında Sydney Sweeney'i gerçekten ısırmıştı. Sweeney, örümcekle çekim yapmak konusunda biraz tereddüt ettiğini ancak onun eğitildiğinden emin olduğunu söyledi. Fakat daha sonra çekimin ortasında örümcek korkusuyla yüzleşmek zorunda kaldı.
9. ZOE SELDANA - THE WAY OF WATER
Avatar: Suyun Yolu filminde, Neytiri ve ailesinin geminin altında mahsur kalmaktan kaçışının sonu gibi birçok önemli sahne su altında geçiyor. Bu da Seldana için oldukça korkutucuydu.
Seldana durumu şöyle açıkladı: "İlk adım bu sahne gerçekleşene kadar rol yapmaktı. Patronunuza gerçekten çok heyecanlıymış gibi rol yapıyorsunuz. Fakat olay anında sahne gerçekten çok dehşet verici oluyor."
10. TOM HOLLAND - UNCHARTED
Nathan'ın kargo uçağının arkasından düştüğü anı çekerken Tom Holland, ateş etmenin "gerçekten korkutucu" olduğunu itiraf etti. Bu sahneyi beş hafta boyunca çektiklerini ve bunun için bazen 30 metre kadar yüksekte kalmasını gerektiğini söyledi.
Kaynak: BuzzFeed
Fotoğraf Kaynak: Instagram, IMDb