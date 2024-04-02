Yurt dışından getirilen telefon kullanım süresi uzatıldı mı, kaç ay oldu? e-Devlet yurt dışı telefon kaydetme ve sorgulama!
Yurt dışı telefon süresi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşların 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım süresi güncellendi. Normalde Türkiye'ye yurtdışından getirilen telefonlar 20 gün kayıt yaptırmadan kullanılabiliyordu. Yakın zamanda yurt dışından telefon almayı düşünenler telefon kullanım sürenin ne kadar uzatıldığını merak ediyor. Peki Yurt dışından getirilen telefon kullanım süresi uzatıldı mı, ne kadar ve kaç ay oldu? İşte e-Devlet yurt dışı telefon kaydetme ve sorgulama işlemi
Yurt dışından telefon getirmek isteyenler telefon kullanım süresine odaklandı. Yurt dışından gelen telefonları Türkiye’de kullanmak için uygulanan e-Devlet IMEI kaydı ya da diğer adıyla kullanım süresi uzatma detayları belli oldu. Peki Yurt dışından getirilen telefon kullanım süresi uzatıldı mı, kaç ay oldu? e-Devlet yurt dışı telefon kaydetme ve sorgulama nasıl yapılır? Yurt dışı telefon kullanım süresi değişti mi?
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON SÜRESİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşların 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini 180 güne kadar uzatabileceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ndan yapılan açıklamada "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" denildi.
YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ
Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.
YURT DIŞINDAN GELEN TELEFON KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurt dışından getirilen telefonun kayıt altına alınması için gerekli belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapmalıdır. BTK kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. IMEI kayıt hakkınız varsa, pasaportsuz kimlik ile IMEI kaydı için aşağıdaki adımları takip edin.
-2024 yılı yurt dışı telefon kayıt ücretini ödemek.
-Yurda giriş yapan belge sahibi şahsına ait pasaport ya da kimlik bilgileri.
-e-Devlet şifresi ile adresinden (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet) cihaz kaydı yapma.