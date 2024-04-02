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        Haberler Gündem MAZBATALAR NE ZAMAN VERİLECEK? Belediye başkanları ve muhtarlar 2024 mazbataları ne zaman ve hangi gün alacak, teslim süresi açıklandı mı?

        Mazbata ne zaman verilecek? Belediye başkanları ve muhtarların 2024 Mazbata tören tarihi ne zaman?

        Yerel seçimde seçmenler yerel yöneticilerini belirlerken mazbataların veriliş tarihi gündeme geliyor.YSK'nın mazbata dağıtımlarının yapılacağını açıklamasıyla seçimi kazanan başkan ve meclis üyeleri mazbata alacak. Kişinin eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir. Peki Mazbata ne zaman verilecek, teslim süresi belli mi? Belediye başkanları ve muhtarlar mazbataları ne zaman alacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:10
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        Mazbata kelimesi anlamı ve 31 Mart yerel seçimden sonra mazbatanın veriliş zamanı merak konusu oldu. Türk Dil Kurumuna göre Türkçeye Arapçadan geçen ve "tutanak" anlamına gelen Mazbata göreve seçilen kişilere verilen bir belgedir. Yerel seçim sonrası seçilen belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, ihtiyar heyetleri mazbatasının verilmesini beklemeye başladı. Peki Mazbata ne zaman verilecek, teslim süresi belli mi? Belediye başkanları ve muhtarlar mazbata veriliş tarihi

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        MAZBATA NEDİR?

        Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda ‘tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde ‘mazbata' şeklinde kullanılıyor.

        Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor.

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        MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR?

        Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir. Eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir.

        MAZBATA KİMLERE VERİLİR?

        Mazbata vekillere, belediye başkanlarına, danıştay, sayıştay, cumhurbaşkanı ve yargıtaylar almaktadır.

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