İzmir'de olay, dün 22.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 3721 sokaktaki bir evde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Elif A. (30), bir ay önce 2 kızını da alarak eşini terk etti.

AKRABANIN EVİNDE BİR ARAYA GELDİLER DHA'da yer alan habere göre Umut A. (34), görüştüğü eşinin akrabalarına barışmak istediğini söyleyip eşi ile kendisini buluşturmalarını istedi. Aile büyüklerinin ara girmesiyle Elif A. beraberinde 2 kızı ile bir akrabasının evinde eşi ile bir araya geldi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ Çiftin yaptığı görüşmede Elif A., barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Umut A., birlikte zaman geçirmek ve eşyalarını vermek üzere çocukları Tuğçe ve Seda A.’nın yanı sıra eşinin akrabası Veysi K. ile evine gitti.

YATAK ODASINDA ÇOCUKLARINI VURDU Eve gelen Umut A., eşinin akrabası salonda otururken, 2 kızı ile birlikte yatak odasına gitti. Umut A., eşyaları topladığı sırada odada bulunan tabanca ile önce 2 kızına ardından da kendisine ateş etti. Silah sesleri üzerine odaya giren Veysi K., 2 çocuk ile babalarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

BABA İLE 2 KIZI HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tuğçe A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, baba Umut A. ile diğer kızı Seda A. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TALİHSİZ TUĞÇE KURTARILAMADI Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan karnından vurulan Tuğçe A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DİĞER ÇOCUĞUN DA DURUMU CİDDİ Kurşunla başlarından vuruldukları belirlenen Seda A. ile baba Umut A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. KATİL ZANLISI BABA ÖLDÜ Umut A. (34), tedaviye alındığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü. Umut A.'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.