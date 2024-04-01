Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Cuadrado için devrede!
Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Juan Cuadrado için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Juan Cuadrado hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Calciomercato'da yer alan habere göre Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
35 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılmak istediği aktarılan haberde, Türkiye'den gelen tekliflere sıcak bakabileceği ifade edildi.
Cuadrado'ya Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisi olduğunun altı çizildi.
Bu sezon yaşadığı aşil sakatlığı sebebiyle yalnızca 9 resmi maça çıkan Juan Cuadrado bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da 116 kez giyen Cuadrado, 10 kez gol sevinci yaşadı.