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        Haberler Gündem Politika İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri

        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri

        Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için dün sandık başına gitti. 2024 yerel seçimlerinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. CHP, il olduğundan beri hiç seçim kazanamadığı 3 ilde birinci parti oldu. CHP, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaşadığı Üsküdar'ı da AK Parti'den aldı. Ankara'dan da sürpriz sonuçlar geldi. Yıllardır MHP'nin yönettiği Etimesgut ilçesini oyuncu yönetmen Erdal Beşikçioğlu kazandı.İşte 2024 yerel seçimin sürprizleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:45
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        1

        Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için dün sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimleri, son 20 yılın en düşük katılımlı seçimleri oldu. Katılım oranı yüzde 78,5 düzeyinde gerçekleşti.

        Toplam 61,4 milyon seçmen bulunurken, kullanılan 48,1 milyon oyun 45,9 milyonu geçerli sayıldı.

        Yerel seçimlere katılım düşük olsa da sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

        2

        TOKAT'TA BİR İLK

        Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'den aday olan efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yüzde 52'nin üzerinde oy alarak belediye başkanı oldu.

        Böylece, 1920 yılında il olan Tokat'ta belediye başkanlığını ilk kez MHP'li bir aday kazandı.

        3

        KASTAMONU

        31 Mart yerel seçimlerinde Kastamonu'da da sürpriz bir sonuç çıktı. 1989-1994 yılları arasında Faruk Nuhoğlu zamanından sonra Kastamonu'da 30 yıl aranın ardından resmi olmayan sonuçlara göre CHP birinci parti oldu ve belediye başkanlığını kazandı.

        CHP'nin adayı Hasan Baltacı oyların yüzde 49,61'ini alarak kentin yeni belediye başkanı oldu.

        4

        ADIYAMAN

        AK Parti, kalesi olarak görülen bazı kentlerde seçimi kaybetti.

        Adıyaman 2004'den beri AK Parti tarafından yönetiliyordu. Adıyamanlılar, 20 yıl sonra tercihini CHP'den yana kullandı. CHP adayı Abdurrahman Tutdere, yüzde 49 oyla seçimin kazananı oldu. AK Parti'nin adayı Ziya Polat ise yüzde 27'de kaldı. AK Parti 2019 seçimlerine oranla kentteki oyu yüzde 25 düştü.

        5

        BALIKESİR

        Sürpriz sonuçların alındığı bir diğer kent de Balıkesir oldu. CHP'nin adayı Ahmet Akın, oyların yüzde 51'ini alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. CHP böylece, Balıkesir'in il olduğu 1950 yılından bu yana ilk kez kentte yerel seçimleri kazandı.

        6

        KIRIKKALE'DE CHP İLK KEZ KAZANDI

        Benzer bir durum Kırıkkale'de de yaşandı. CHP'li Ahmet Önal, oyların yüzde 49,9'unu alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. 1989 yılında il olan Kırıkkale'de CHP ilk kez yönetime geçti.

        7

        BİR İLK DE KİLİS'TE YAŞANDI

        1995 yılında il olaran ilan edilen Kilis'te CHP'nin adayı Hakan Bilecen, yüzde 41,98 ile ilk sırada yer aldı. 2014 yılında kentte yüzde 3 oy alan CHP burada da ilk kez seçimi kazandı.

        8

        BURSA, CHP'YE GEÇTİ

        2019 seçimleride Bursa'yı kıl payı kaybedeb CHP, 31 Mart'ta resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.

        Kent, 2004'den beri AK Parti yönetimindeydi. AK Parti bir önceki yerel seçimleri yüzde 49,63'lük oyla kazanmıştı. 2019'da Belediye Başkanı seçilen Ali Nur Aktaş AK Parti'den tekrar aday gösterildi. Bu kez oy oranı yüzde 38'de kaldı. CHP'nin adayı Muztafa Bozbey ise oyların yüzde 47'sini alarak ipi göğüsledi.

        9

        YOZGAT AK PARTİ'DEN YENİDEN REFAH'A GEÇTİ

        AK Parti'nin 2004'den beri yönettiği Yozgat'ta da benzer bir tablo ortaya çıktı. 2019'da seçimenin yüzde 40'ının tercih ettiği AK Parti'nin bu seçimlerde oy oranı yüzde 26'ya geriledi. Yeniden Refah Partili Kazım Arslan, oyların yüzde 36'sını alarak kesin olmayan sonuçlara göre Yozgat'n yeni belediye başkanı oldu.

        10

        NEVŞEHİR

        İYİ Parti'nin il bazında kazandığı tek il olan Nevşehir'de de tablo 2019'a göre değişti. AK Parti, 2019'da yüzde 51 ile kentteki birinci partiydi. Bu kez ise oy oranı yüzde 34'te kaldı. İYİ Partili Rasim Arı yüzde 52 oyla seçimin kazananı oldu.

        11

        MANİSA

        Seçimlerden 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olarak çıkan CHP, tek partili dönemin bittiği 1946'dan bu yana kazanamadığı Manisa'da da önemli bir zafere imza attı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da da seçmenin tercihi, 2019'a göre değişti. MHP'li Cengiz Ergün, bir önceki seçimlerde yüzde 52 ile belediye başkanı seçilmişti. Tekrar aday gösterilen Ergün'ün oy oranı yüzde 29'a geriledi. CHP'li Ferdi Zeybek ise yüzde 57 ile birinci sırada yer aldı.

        12

        BEHZAT KOMİSER KAZANDI

        CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde ellinin üzerinde oy olarak ipi göğüsledi. Beşikçioğlu Etimesgut'ta en yakın rakibi MHP adayına yaklaşık 20 puan fark attı.

        #Yerel seçim
        #CHP
        #seçim sonuçları
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