Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

Fotoğraf: AA Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.