Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri: Sıcak bakılmalı!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Siyah-Beyazlı ekibin düzenlediği iftar yemeğinde gündeme yönelik açıklamalarda bulunurken yabancı hakem konusuna da önemli sözler söyledi. İşte detaylar...
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Mete Vardar'ın düzenlediği iftar yemeğinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"YABANCI HAKEME SICAK BAKILMALI"
Yabancı hakemler için konuşan Hasan Arat, "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı. TFF, çok adaylı bir seçime gitmeli. Kurullar da seçimle gelmeli." dedi ve şu sözlerle devam etti:
"Son 4 ayda Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşandı. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftarlar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Böyle bir şey yok. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Beşiktaş kulübü, hakemler emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir müessese değildir."