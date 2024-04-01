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        Haberler Seçim Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi

        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi

        Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Ankara ve İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi adayları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu seçim yarışını kazandı. 1963 yılından beri Ankara ve İstanbul'u aynı partiler kazanıyordu. CHP her iki ilde de seçimi kazanarak Ankara ve İstanbul'un 61 yıllık ortak tercihlerine 5 yıl daha ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 13:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:24
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        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
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        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı.

        İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Murat Kurum'a karşı seçimi kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 51,09, Kurum'un ise yüzde 39,59. Ankara'da da benzer bir tablo yaşandı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, AK Parti adayı Turgut Altınok ile girdiği yarıştan zaferle çıktı. Yavaş oyların yüzde 60,35'ini, Altınok ise 31,60'unu aldı.

        Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu

        Bu sonuçlar, nüfus bakımında Türkiye'nin en büyük iki şehri olan İstanbul ve Ankara'nın yıllardır süregelen ortak tercihini perçinledi. Belediye başkanlarının halk tarafından seçilmeye başlandığı 1963 yılından beri, dünkü seçimini saymazsak 12 seçimdir Ankara'yı hangi partinin adayı kazanıyorsa, İstanbul'u da aynı partinin adayı kazanıyordu. CHP adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu 2024 yerel seçimlerinden zaferle çıkarak, böylelikle Ankara ve İstanbul'un 61 yıllık ortak tercihlerini 5 yıl daha ekleyerek 66 yıla çıkardı.

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        GEÇMİŞTEKİ SEÇİMLER

        1963 - CHP

        1963'te Adalet Partisi'nden İstanbul Belediye Başkanlığı'na seçilen Nuri Eroğan, seçimlerden önce memuriyetten istifa etmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazıyla başkanlıktan düşürüldü. Yerine CHP adayı Haşim İşcan belediye başkanı oldu. Aynı yıl Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi adayı Halil Sezai Erkut oyların %40,14'ını alarak Ankara'yı kazandı.

        1968 - ADALET PARTİSİ

        1968'de Adalet Partisi'nin İstanbul adayı Fahri Atabey yarışı kazandı. Aynı partiden Ekrem Celal Barlas da Ankara'dan zaferle çıktı.

        1973 - CHP

        1973'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ahmet İsvan İstanbul'u, Vedat Ali Dalokay ise Ankara'da seçimi kazandı.

        1977- CHP

        1977'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları Aytekin Kotil İstanbul'u, Ankara adayı da Ali Dinçer de seçimi kazandı.

        1984 - ANAVATAN PARTİSİ

        1984'te Anavatan Partisi'nin İstanbul adayı Bedrettin Dalan, Sosyal Demokrasi Partisi adayı Korel Göymen'ı geride bıraktı. İki parti arasında geçen rekabette Ankara'yı da Anavatan Partisi'nin adayı Mehmet Altınsoy kazandı.

        1989 - SOSYALDEMOKRAT PARTİ

        1989'da Sosyaldemokrat Halkçı Parti adayı Nurettin Sözen İstanbul'u kazandı. Sosyaldemokrat Halkçı Parti adayı Murat Karayalçın da Ankara'yı kazandı.

        1994 - REFAH PARTİSİ

        1994'te Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi adayı İlhan Kesici'yi geçip İstanbul'u kazanırken, Melih Gökçek de Ankara'da rakiplerini geride bıraktı.

        1999 - FAZİLET PARTİSİ

        1999'da Fazilet Partisi adayı Ali Müfit Gürtuna İstanbul'da kazandı. Refah Partisi'nden Fazilet Partisi'ne geçen Melih Gökçek, Ankara'yı farklı partiyle kazandı.

        2004 - AK PARTİ

        2004'te AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş İstanbul seçimlerini zirvede tamamladı. Bu kez de Fazilet Partisi'nden AK Parti'ye geçen Melih Gökçek üçüncü kez Ankara'yı kazandı.

        2009 - AK PARTİ

        2009'da da 2004'teki durum yaşandı. AK Parti adayı Kadir Topbaş İstanbul'da, Melih Gökçek de Ankara'yı dördüncü kez kazandı.

        2014 - AK PARTİ

        2014'te AK Parti adayı Kadir Topbaş, CHP adayı Mustafa Sarıgül'ü geride bıraktı. Melih Gökçek ise bu kez de CHP adayı Mansur Yavaş'a karşı kazandı.

        2019 - CHP

        2019'da ise CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'a karşı İstanbul'u kazandı. Ankara'da ise Mansur Yavaş, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'yi geride bıraktı.

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