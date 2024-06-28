LGS sonuçları bugün açıklanıyor! 2024 LGS sonuç sorgulama ekranı
2 Haziran günü binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. 024 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklanacak. Peki, LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS sonuç sorgulama ekranı...
Milyonlarca öğrenci, hayallerindeki liseye gitmek için 2 Haziran günü yapılan LGS sınavına girdi. Adaylar, sözelden 50, sayısaldan 40 olmak üzere toplamda 90 soru yanıtladı. 2024 MEB takvimine göre, LGS sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve öğrenciler için tercih dönemi başlayacak. İşte, 2024 LGS sonuç ekranı...
LGS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!
1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu LGS sınavı sonuçları bugün yani 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanıyor.
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024
MEB, henüz sonuç sistemini aktif hale getirmedi. Sistem açıldıktan sonra aşağıdaki linkten LGS sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.