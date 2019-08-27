Barcelona, La Liga'nın ikinci haftasında Real Betis'i evinde 5-2 mağlup ederken Lionel Messi ve Luis Suarez, tribünde yer almıştı. İki futbolcunun da yanlarında yakınları bulunurken Lionel Messi'nin çocuğuyla Suarez arasındaki anlar, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Yaşanan bir pozisyonda Leo Messi'nin oğlu Mateo'nun, Real Betis'in attığı gole sevindiği sanılmıştı ancak Mateo, Barcelona'nın kaçan golünü gol sandığı için sevindi.

Carles Perez'in bir şutu, Betis kalecisi Dani Martin'in koruduğu kalenin yan ağlarında kalırken bu pozisyon sadece Messi'nin oğlu tarafından değil, stattaki birçok Barçalı tarafından kısa süreliğine gol sanıldı.