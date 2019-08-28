Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, lisanssız güneş santrallerinin üretimine ilişkin bilgilere yer verildi.

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) August 27, 2019

Buna göre, Türkiye'de lisanssız güneş santrallerinde elektrik üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,8 artarak 4 bin 410 gigavatsaate yükseldi.

Söz konusu dönemde, lisanssız güneş santrallerinde en yüksek üretim ise 985 gigavatsaatle mayıs ayında, en düşük üretim ise 324 gigavatsaat ile ocak ayında gerçekleşti.