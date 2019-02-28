Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Manchester United ile 0-0 berabere kalan Liverpool, puan kaybının acısını Watford maçında çıkardı!

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Mane bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

Mücadelede 66. dakika oynanırken Divock Origi, skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

İlk iki golün hazırlayıcısı olan Trent Alexander-Arnold, 79. dakikada üçüncü asistini yaptı ve Virgil van Dijk farkı 4'e çıkardı.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Van Dijk bir kez daha sahne aldı ve skoru 5-0'a getiren golü kaydetti.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Liverpool sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürdü.