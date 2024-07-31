Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi: Gece boyunca yaşananlar

İsrail ordusu, Hizbullah'ın en üst düzey komutanı olarak nitelendirdiği ve hafta sonunda İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde 12 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan sorumlu tuttuğu Fuad Şükr'ü öldürdüğünü duyurdu.

İsrail'in saldırısı son 24 saattir başta ABD olmak üzere birçok ülkenin, vatandaşlarına, "Lübnan'ı terk edin" çağrıları yapmasının akabinde geldi.

Lübnan Hizbullahı, üst düzey komutanı Fuad Şükr'ün İsrail saldırısının hedef aldığı Beyrut'un güney banliyölerindeki binada olduğunu söyledi. Sabah saatlerine kadar Şükr'ün hedef alındığı açıklamalarını reddeden Hizbullah, daha sonra akıbetini doğruladı.

Hizbullah hafta sonu gerçekleşen saldırıyla herhangi bir ilgisi olduğunu ise reddetti.

Uzun bir süredir Lübnan'a operasyon sinyali veren ancak uluslararası baskıdan çekinen İsrail'de ise Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Şükr'ün ellerinde çok sayıda İsraillinin kanı var. Bu gece, halkımızın kanının bir bedeli olduğunu ve bu amaçla güçlerimizin ulaşamayacağı hiçbir yer olmadığını gösterdik." açıklamasını yaptı.

Bölgedeki başka bir ülkeden üst düzey bir güvenlik kaynağı Şükr'ün aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Hizbullah bölgenin etrafında bir güvenlik kordonu oluşturdu ancak muhabirlerin görüntü almasına sınırlı erişim izni verdi.

Fuad Şükr, Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın danışmanlarından biriydi.

Şükr, Gazze Savaşı'na paralel olarak İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaklaşık 10 aydır devam eden çatışmalarda öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı oldu.

Lübnan Enformasyon Bakanı: Savaş istemiyoruz

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, "İsrail saldırganlığını kınıyorum. Bu, uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlal edilerek sivillerin öldürüldüğü bir dizi saldırgan operasyon ve suç eylemi" açıklamasını yaptı.

Enformasyon Bakanı Ziad Makary, Lübnan'ın Hizbullah'tan silahlı grubun en üst düzey askeri komutanını hedef alan İsrail saldırısına misilleme yapmasını beklediklerini ve hükümetin gerginliği yatıştırmak için diplomatik çabalarda bulunacağını söyledi.

Önceki akşam Beyrut'un bir banliyösüne düzenlenen saldırıyı görüşmek üzere yapılan kabine toplantısının ardından konuşan Makary, kabinenin durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ettiğini söyledi.

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Lübnan, Beyrut saldırısı nedeniyle İsrail hakkında BMGKya şikayette bulunacak.

BM: TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısından "derin endişe duyduğunu", taraflarla durumu sakinleştirmek için temasların sürdürüldüğünü duyurdu.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hennis-Plasschaert, açıklamasında, "Salı günü Beyrut'un yoğun nüfuslu güney banliyösünü hedef alan ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in üstlendiği bombalamadan derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Hennis-Plasschaert, İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı çatışmalarla ilgili "mevcut duruma askeri çözüm bulunmadığını" vurguladı.

BM Lübnan Özel Koordinatörü, "hem İsrail'e hem de Lübnan'a, saldırıların sona erdirilmesi ve 1701 sayılı BM kararının uygulanması konusunda yeniden taahhütte bulunmak için tüm diplomatik yollardan yararlanma" çağrısında bulundu.

Hennis-Plasschaert, açıklamasında, detay vermeden, "İsrail ve Lübnan arasında sükunetin hakim olması için ilgili taraflarla yakın temaslarını sürdürdüğünü" kaydetti.