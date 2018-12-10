Bahceşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş yerleşkesinde bulunan B Konferans Salonu'nda Life Kulübü Başkanı Reha Akıcı'nın yanı sıra eğitim kadrosu ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda; Fenerbahçe Erkek Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır ile İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer de yer aldı. Genel Menajer Maurizio Gherardini ve İtalyan oyuncu Luigi Datome, gelen soruları yanıtlarken deneyim ve tecrübelerini de paylaştı.

“Life Talks” etkinliğinin sonunda Gherardini ve Datome'ye çeşitli hediyeler verilirken; organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.

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