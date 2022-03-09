Dimitris Pelkas ile Anastasios Bakasetas'ın alışveriş turu

"Kötü biten ilişkim olmadı"

"Fotoğraf çekmeyin!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fenerbahçeli Dimitris Pelkas ile Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta pazar günü gerçekleşen Fenerbahçe-Trabzonspor maçında rakip takımlarda top koşturan ikili, birlikte alışveriş turundaydı.

"FOTOĞRAF ÇEKMEYİN"

İki futbolcunun yanlarında sevgilileri de vardı. Flaşların patlamasıyla tedirgin olan ünlü isimler, "Fotoğraf çekmeyin!" diyerek, muhabirlere görüntü vermek istemedi.