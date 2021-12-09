Pelkas 6 maç sonra 11’de

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’a uzun bir süre sonra ilk 11’de görev verdi. En son ligin 11. haftasında 30 Ekim tarihinde Konyaspor maçında ilk 11’de şans bulan Pelkas, 41 gün sonra yeniden ilk 11’de UEFA Avrupa Ligi’nde Frankfurt karşısında 11’de yer aldı. Ligde Kayserispor, Avrupa Ligi’nde Royal Antwerp ve Olympiakos maçlarında yedek kulübesinde yer alan ve sonradan oyuna dahil olan Yunan futbolcu ligde son 3 mücadelede Galatasaray, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyememişti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR