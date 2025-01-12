MAÇ SONUCU: Trabzonspor: 5 - Antalyaspor: 0
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Antalyspor kozlarını paylaştı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 5-0 kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 21. dakikada Simon Banza, 52 , 64 ve 87. dakikada Pedro Malheiro, 70. dakikada Muhammed Cham attı.
Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 22'ye yükseltti. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.
Trabzonspor ligin bir sonraki haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Samudio'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın yatarak çeldiği, daha sonra da savunmanın uzaklaştırmak istediği top Larsson'un önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten tekrar oyun alanına döndü.
12. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu daha değerlendiremedi. Sağ çaprazda ceza alanı arkasında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere gönderdi.
16. dakikada Banza'nın baskısıyla Kenan Piric'in uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı hemen dışında önünde bulan Cham'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
21. dakikada Trabzonspor golü buldu. Orta alanda kaptığı top ile sağ taraftan ceza alanına sokulan Visca'nın kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasında topla buluşan Banza, meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 1-0
23. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında, kaleci Kenan Piric'in çeldiği top Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda top Kenan Piric'te kaldı.
45+2. dakikada Visca'nın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Umut Güneş'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
52. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Visca'nın ortasında, savunmanın arkasında Malheiro'nun kafa şutunda, top kaleci Kenan Piric'in sağ üst köşesinden filelere gitti: 2-0
64. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ara pasında ceza alanı çizgisi üzerinde Malheiro'un düzgün vuruşunda, top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 3-0
70. dakikada yine hızlı gelişen Trabzonspor atağında Banza'nın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Cham, topu kaleci Kenan Piric'in solundan filelere göndererek farkı 4'e çıkardı: 4-0
87. dakikada Mendy'in pasında, ceza çizgisi üzerinden Malheiro'nun şutunda, top kaleci Kenan Piric'in sağ tarafındaki direk dibinden filelere gitti: 5-0