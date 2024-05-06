Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar: İlişkilerimiz her zamankinden daha fazla öneme sahip

        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar: İlişkilerimiz her zamankinden daha fazla öneme sahip

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa turunun ilk durağı olan Fransa'da, Avrupa'nın Çin dış politikasında 'öncelikli' olduğunu söyledi. Avrupa ve Çin'in ilişkilerini uzun vadeli görmesi gerektiğini belirten Jinping, "AB ve Çin ortak bağlarını sürdürmeli" dedi. Fransa lideri Macron ise AB ve Çin ilişkilerinin 'her zamankinden daha fazla öneme sahip olduğunu' ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı UIrsula Von Leyen ile görüşmek için Paris'e geldi.

        2019'dan sonra ilk defa Avrupa turuna çıkan Jinping, Sırbistan ve Macaristan öncesindeki ilk durağı olan Paris'te Çin ve Avrupa ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Çin'in Avrupa'yı dış politikasının bir önceliği olarak gördüğünü ve Çin-AB ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirdiklerini söyleyen Jinping, Çin ve AB'nin ortak bağlarına bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

        Çin lideri Xi Jinping'i Elysee Sarayı'nda karşılayan Fransa lideri Macron, uluslararası dengeler nedeniyle Çin ve AB ilişkilerinin her zamankinden daha kritik olduğunu belirtti. "Tüm aktörler için eşit bir oyun alanı sağlamalıyız" diyen Macron, masada Ukrayna ve Ortadoğu konularının olduğunu bildirdi.

        Fransa liderinin Xi Jinping'in 2 günlük Paris ziyaretinde en çok vurgulayacağı konunun Çin'in Ukrayna ve Rusya arasında barış yapılması için Rusya üzerindeki ilişkilerini kullanması olduğu biliniyor.

        AB Komisyonu Başkanı Von Leyen de görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, AB ve Çin arasında ticari sorunlar olduğunu ve bunların çözümüne yoğunlaşacaklarını belirtti.

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa turunu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la Pekin'de yaptığı görüşmenin bir hafta sonrasında gerçekleştiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'