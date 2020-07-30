Maden suyu içerisinde bulunan mineraller sayesinde ciltteki zararlı olan toksinlerin atılmasını ve cildin parlak ve berrak bir görünüme kavuşmasını sağlamaktadır.
Maden Suyu Faydaları;
- İçeriğinde bulundurduğu asitler nedeniyle bakterilerin temizlenmesini sağlamaktadır. Bu şekilde cildin gözenekleri açılır ve nefes almaya başlar.
- Cildi sıkılaştırır ve gerginleştirir.
- Ciltte meydana gelen fazla yağ oluşumunu yok eder ve toksinleri temizler.
- Pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.
- Ciltte oluşan akne ve sivilce oluşumlarını önler ve oluşanları tedavi eder.
- Makyaj temizleyici olarak kullanıldığında göz çevresini besler.
Maden Suyu ile Yüz Temizleme;
- Cildinizi ılık su ile yıkayıp, 1 adet maden suyunu pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika sonunda cildinizi durulamadan kağıt havlu ile kurulayın.
- 2 yemek kaşığı kil, 1 yemek kaşığı badem yağı ve 1 su bardağı maden suyunu iyice karıştırın ve homojen hale getirin. Ardından cildinize maske şeklinde uygulayarak, 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Cildinizdeki fazla yağın dengelenmesini ve cildinizin gerginleşmesini sağlayacaktır.
- 1 su bardağı maden suyu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon suyunu karıştırınız. Pamuk yardımı ile cildinize masaj yapar şekilde problemli bölgelere uygulayın. Yaklaşık 30 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın.
Bu maskeleri haftada 2 kez uygulayabilirsiniz. İçeriğindeki maddeler tamamen tüm cilt tipleriyle uyumludur.
YORUMLAR