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        Haberler Dünyadan Madonna biyografisini çekmek üzere yönetmen koltuğuna oturuyor - Magazin haberleri

        Madonna biyografisini çekmek üzere yönetmen koltuğuna oturuyor

        Otobiyografik filminin yönetmenliğini üstlenecek olan Madonna, dünya turnesi nedeniyle ertelenen projesi için artık iş başına başına geçiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:43
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        'Celebration' (Kutlama) adlı dünya turnesini bitiren Madonna, yönetmen koltuğuna oturarak kendi biyografisini çekmeye hazırlanıyor.

        Kendisini Julia Garner'ın canlandıracağı film projesi ilk olarak 2020 yılında duyurulmuş ancak Madonna, turne nedeniyle filmi ertelemişti.

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        65 yaşındaki 'Popun Kraliçesi'ni canlandırması için 30 yaşındaki ödüllü şarkıcı Julia Garner ile 11 saat süren deneme çekiminin ardından 2022'de anlaşılmıştı.

        Turnesini Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki ücretsiz dev gösteriyle geçen ay tamamlayan Madonna'nın, şimdi biyografik filmi yaptırma konusundaki "hayalini gerçekleştirmeye" odaklandığı öğrenildi.

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        The Sun'a konuşan kaynaklar, Julia Garner ile Madonna'nın geçen yıl boyunca fikir alışverişinde bulunarak iletişim halinde kaldıklarını, proje için Universal Pictures ile bir dizi gizli toplantı düzenlendiğini belirtti.

        Oyuncu kadrosunun geri kalanını seçmek, çekimleri düzenlemek ve senaryoyu tamamlamak için hazırlıklar sürerken, çekimlere önümüzdeki 12 ay içinde başlanacağı düşünülüyor.

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        Bir kaynak, Madonna'nın Freddie Mercury'nin 'Bohemian Rhapsody'si ve Elton John'un 'Rocketman'i gibi filmlerin kendi filminin yolunu açtığını ancak filminin 'daha benzersiz ve dramatik' olmasını istediğini belirtti.

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        Biyografinin ilk duyurulduğu 2020 yılında Madonna bir açıklamada şunları söylemişti: Hayatın beni bir sanatçı, müzisyen, dansçı ve kendi yolunu bulmaya çalışan bir insan olarak bu dünyada çıkardığı inanılmaz yolculuğu anlatmak istiyorum. Bu filmin odak noktası her zaman müzik olacak. Müzik beni ayakta tuttu ve sanat beni hayata bağladı. Pek çok anlatılmamış ve ilham verici hikâye var ve bunları benden daha iyi kim anlatabilir?

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        Universal Pictures, Madonna'nın 40'ıncı sanat yılı için dünya turnesine çıkacağını açıklamasının ardından Ocak 2023'te filmi rafa kaldırma kararını duyurmuştu.

        #Madonna
        #Julia Garner
        #film
        #biyografi
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