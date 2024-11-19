Madonna: Hayatımı filme sığdıramıyorum, dizi mi yapsam?

Kendi hayatının filmini yönetmeye hazırlanan ve ortak senaryo yazarlığını üstlenen Madonna, başarılı olmadığı için bunu bir televizyon dizisine çevirip çevirmemesi gerektiği konusunda kararsızlığını ortaya koydu.

“Los Angeles'ta günlerce uğraştıktan, yapımcıları ve menajerleri dinledikten sonra filmimi neden yapamadığımı söyleyeceğim" diyen Madonna, 4 yıldır üzerinde çalıştığı filmi için kendisine; "Ölçeği küçült, daha küçük düşün" dediklerini söyledi. Ünlü şarkıcı; "Hayatımdaki her şeye meydan okunacağını fark ettim” diye konuştu.