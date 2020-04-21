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Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde 26 Haziran 2014 tarihinde sırra kadem basanı Mehmet Kaplan ve Köksal Kol adlı iki iş adamının bulunması için dosya tozlu raflardan indirilmişti. İki iş adamını öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duran özel ekip, kayıp iş adamlarını bulmak için dosyayı incelemeye aldı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerinden oluşturan özel ekip, kayıp iki kişinin telefonlarının son kez nereden sinyal verdiğini tespit etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ BULUNMASINI İSTEDİ

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’in talimatıyla açılan dosya üzerinde başlatılan çalışmalar çerçevesinde özel ekibin kayıpları bulmak için üzerinde yoğunlaştığı kişilerden birinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Yurt dışına çıkış yapmadığı belirlenen kayıpların kaçırıldığı ihtimali üzerinde duran özel ekip, öncelikli olarak Mehmet Kaplan ve Köksal Kol’un iş yaptığı kişileri araştırmaya başladı. İki kişiden borç para alanların olup olmadığını belirlemeye çalışan özel ekip, yeniden telefon incelemesi yaptı. Yapılan incelemede bazı delillere ulaşan dedektifler, A.B. adlı kişiyi gözaltına aldı.

POLİS SORGUSUNDA İTİRAFTA BULUNDU

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Masası Dedektifleri tarafından sorgulanan A.B., vicdan azabı çektiğini belirterek, gözyaşları arasında yaşananları anlattı. Daha önce bilgi sahibi olarak ifadesi alındığı öğrenilen A.B., cinayetin günü olay yerinde üç kişi olduklarını iddia ederek, E.A. adlı kişinin Mehmet Kaplan ve Köksal Kol’u öldürdüğünü ileri sürdü.

POLİS 4 GÜNDÜR MAĞMAT'TA CANSIZ BEDENİ ARIYOR

Vicdan azabı çektiğini belirten A.A., “Olay yerinde ben E. ve 2019’da ölen amcaoğlu F. vardı. E., Mehmet Kaplan ve Köksal Kol’u olay yerine tek tek getirdi ve kafalarına sıktı. Daha önceden kazdığı çukurlara atarak, gömdü” dedi. Bu ifadenin ardından E.A. adlı kişi gözaltına alındı. Cinayet masası dedektifleri, A.B.’nin gösterdiği yerde 4 gündün ceset arıyor. Yer altının fotoğrafları jeofizik uzmanlarını yardımıyla çeken polisin adliyeye sevk ettiği iki kişi şüpheli ise adlı kontrolle serbest kaldı. Cinayet masası dedektifleri cansız bedeni arama çalışmalarını sürdürüyor.

ERDOĞAN’A İKİNCİ MEKTUP YAZMIŞTI

Trabzon’da Köksal Kol ile birlikte ortadan kaybolan babası Mehmet Kaplan için yeniden araştırma yapıldığını öğrenen Elif Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ikinci kez mektup yazdı. ‘Cumhurbaşkanım sizden babamı istiyorum’ diye başladığı mektubunda babasına olan özlemini dile getiren Elif Kaplan, mektubu CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdi. Mektubunda duygularını dile getiren Elif Kaplan, babasının bulunmasını istedi.

İŞTE ELİF’İN O DUYGULANDIRAN MEKTUBU

Elif Kaplan: ‘Cumhurbaşkanım sizden babamı istiyorum’ diye başladığı mektubunda özlemini şöyle dile getiriyor: “Cumhurbaşkanım sizden babamı istiyorum. Bakın ben böyle özlem duyuyorum; Babacığım ben kızın Elif. 6 yıl önce bıraktığın küçük kızın Elif. O günden sonra hiç büyüyemedim baba. Ceketinin cebinden çikolata çıkar mı diye hiç bekleyemedim. Sofraya hiçbir zaman bir tabak eksik koymak istemedim. 6 yıldır hala o masada tabağın her sofraya kurulduğunda yerini alır. Kardeşlerim gittiğinde adını bile söyleyemiyorlardı, şimdi okuma yazma öğrendiler. Senin adını yazıyorlar. Baba ilk çocuğun ablam evlendi. Bembeyaz gelinlikler içerisindeydi. Kırmızı kuşağını taktı, herkese sarıldı, vedalaştı gitti. Gözleri seni çok aradı, biliyorum. Baba zaten 6 yıl öncede vedalaşamamıştık. Bir kızın sahip olabileceği en sevimli en ilgili babaydın. Sen benim babamsın. Benim babam bizi bırakıp hiçbir yere gitmez. Baba gittiğin gün üstümü kirletmiştim. Annem, ‘Babana göstereceğim bu halini’ demişti. Görmeyesin diye tişörtü yıkayıp tekrar giymiştim. Tişörtüm temiz, üstüm başım düzenli, gel gör. 6 yıldır bekliyorum. 6 yıldır ağzımı açıp ‘baba’ diyemiyorum. Cumhurbaşkanım sizden tek bir isteğim var. Benim sesimi duyun ve bana yardım edin”