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Mahkeme: Eyleme katıldı diye burs kesilemez

Eskişehir'de, bir kafede meydana gelen taciz olayını protesto eden LGBTİ üyeleri, 7 Kasım 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı

18.10.2018 - 08:33 | Güncelleme:

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, Anadolu Üniversitesi’nde okuyan Sena Çırak da destek için açıklamaya katıldı. Çırak’ın da aralarında olduğu 11 protestocu açıklamadan sonra sessizce dağılırken; polis, haklarında tutanak tuttu. 11 kişiye valilikten izin almaksızın eylem gerçekleştirdikleri için OHAL Kanunu’na aykırılık suçundan dava açıldı. Ardından Çırak’ın öğrenim kredisi kesildi. Çırak da avukatı Pınar Çelik Arpacı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Ankara 10’uncu İdare Mahkemesi, 27 Eylül’de, öğrenciyi haklı buldu ve kararı iptal etti. Kararda, öğrenim kredisinin borç mahiyetinde olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Öğrenim kredisinin kesilmesini gerektiren sebepler arasında sayılmadığı açık olmakla beraber, idarece iddia edildiği üzere eylemin anarşi ve terör eylemleri kapsamında ya da öğrenim özgürlüğünü ihlal edici direniş, boykot, işgal ve bunun gibi davranışlar kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır."

Eylemin ifade ve toplantı özgürlüğü dışında kaldığına dair bir tespitte bulunulmadığı vurgulandı. Kararda, “Güvenlik güçlerince hakkında işlem yapıldığından bahisle öğrenim kredisinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

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