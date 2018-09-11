Eski nişanlısıyla "tehdit" davasının görüldüğü sırada, eski nişanlısının kız kardeşi sunucu Eda Pera K.'e öpücük gönderip göz kırparak "cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Cengiz S.'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Eda Pera K., sanık Cengiz S. ile avukatları katıldı. Duruşmayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve Kadın Meclisleri'nden bir grup kadın da takip etti.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ, BERAAT İSTEDİ

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, duruşmada son sözü sorulan sanık Cengiz S., eylemi gerçekleştirmediğini ve suçsuz olduğunu söyleyip beraatini istedi. Mağdur K. ise şikayetçi olduğunu belirtti.



3 BİN 750 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme duruşmaya verdiği kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Sanığın "cinsel taciz" suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık Cengiz S.'nin cezası ertelendi.





Eda Pera K. duruşmanın ardından yaptığı açıklamada adaletin er ya da geç tecelli ettiğini söyledi. Karardan mutlu olduğunu belirtti.

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