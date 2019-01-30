Forvet transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da bir flaş gelişme de stoper bölgesinde yaşanabilir. Transfer döneminin bitmesine saatler kala Japonya'dan Maicon için Sarı-Kırmızılılar'a teklif gelirken görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Sambacı için 6 milyon Euro talep ederken Japonlar bu talebi değerlendirmeye aldı.

İstenen rakamın verilmesi halinde ise Galatasaray'ın Macion'un yerine düşündüğü isim belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen Christian Luyindama'yı kadrosuna katacak. Oyuncunun Aslan'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Maicon'da yaşanacak gelişmelere göre bu transfere yön verilecek.