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Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, portföyündeki varlıkların azınlık hisselerini piyasa değeri üzerinden satın alma stratejisine devam ediyor.

Global Ports Holding’in ana hissedarı olduğu Creuers del Port de Barcelona SA, Malaga Liman Başkanlığı’nın Malaga Kruvaziyer Limanı’nda sahip olduğu yüzde 20’lik payını 1.5 milyon euro bedelle satın aldı.

Satın alma ile birlikte Creuers del Port de Barcelona SA’nın Malaga Kruvaziyer Limanı’ndaki payı yüzde 100’e çıkarken, GPH’nin Malaga Kruvaziyer Limanı’ndaki efektif payı ise yüzde 49.6’dan yüzde 62’ye yükseldi.