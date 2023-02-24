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Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 16'ncı günde, ağır hasar alan evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı. Yeşilyurt ilçesinde yatağa bağımlı 90 yaşındaki kadın ile 75 yaşındaki oğlu ile Battalgazi ilçesinde 73 yaşındaki yatağa bağımlı kadın ile eşi kurtarıldı

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AA
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da yatağa bağımlı hasta, itfaiyenin merdivenle ulaştığı evinden çıkarıldı.
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar

    Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesinin muhtarı, yatağa bağımlı yaşayan 90 yaşındaki Güllü Akgül ile 75 yaşındaki oğlu Hanifi Akgül'ün ağır hasar alan 12 katlı bir binanın 11'inci katında yaşadığını fark etti.

     
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar

    Muhtarın durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

     
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar

    İtfaiye merdiveniyle eve ulaşan ekipler, tahliye ettikleri anne ile oğlunu kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.

     
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar

    Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesinde de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yaşayan 73 yaşındaki yatağa bağımlı hasta Saadet Çetin ile Mustafa Çetin çifti ekiplerce binadan çıkarıldı. Çetin çifti, hastaneye kaldırıldı.

     
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar
  • Malatya'da 16'ncı günde kurtarma! Ağır hasarlı evde mahsur kaldılar

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