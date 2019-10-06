İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, Beşiktaş'ı hafta arasında 1-0 mağlup eden Wolverhampton karşısında evinde büyük şoku yaşadı ve Etihad'daki karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma boyunca istediği pozisyonları bulamayan Manchester City, 80. dakikada Raul Jimenez'in asistinde Adama Traore'nin golüyle düştü, son vuruşu 90+4. dakikada yine Traore yaptı. Manchester City evinde oynadığı son 45 maçta Huddersfield maçının ardından 2. kez ağları sarsamadı.

Bu sonucun ardından Manchester City bu sezon Norwich deplasmanının ardından 2. yenilgisini aldı ve lider Liverpool ile arasındaki puan farkı 8'e yükselmiş oldu. Wolverhampton ise üst üste 2. galibiyetini aldı ve 8 puana yükseldi.

Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool deplasmanda Manchester United ile karşılaşacakken, Wolverhampton ise evinde Southampton'ı konuk edecek.