Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester Havalimanı'ndan Galatasaray'ın açıklamasına cevap! - Futbol Haberleri

        Manchester Havalimanı'ndan Galatasaray'ın açıklamasına cevap!

        Galatasaray'ın, Manchester'da havalimanında uygunsuz davranışlara maruz kaldığını açıklamasının ardından İngiltere'den konuyla ilgili cevap geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 20:26 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'den Galatasaray'ın açıklamasına cevap!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Manchester United deplasmanında kafilenin havalimanında kötü davranışlara maruz kaldığını açıklamıştı. Galatasaray'ın açıklamasına İngiltere'den cevap geldi.

        Manchester Havalimanının sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

        "Hiçbir personelimize yönelik taciz ya da saldırgan davranışlara müsamaha göstermiyoruz. Salı gecesi Türkiye'ye seyahat eden yolcuların çoğunluğu kusursuz bir şekilde davranırken, az sayıdaki yolcu personele karşı küfürlü ve saldırgan bir tutum sergilemiştir.

        Bazı yolcular da uygun olmayan el bagajlarıyla gelmiş ve bu nedenle bu çantalar elle aramaya tabi tutulmuş, bu da yolcuların daha fazla saldırgan tavır göstermesine yol açmıştır.

        REKLAM

        Bu olaylar üzerine olay yerine polis çağrılmıştır. Durum tutuklamalara gerek kalmadan çözülmüş ve olaylara karışan herkes yolculuğuna devam etmiştir"

        GALATASARAY NE DEMİŞTİ?

        Galatasaray, yaşanan olaylarla ilgili olarak resmi sitesinden şu açıklamayı yapmıştı:

        "Dün akşam Manchester United ile oynadığımız ve kazandığımız maç sonrası Galatasaray kafilesini taşıyan uçağın dönüşü sırasında İngiliz resmi mercilerinin davranışları üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Takımımız oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanlarına İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'nun vize sürecinde çıkardığı zorluklarla başlayan bu saygısızca davranışlar, takımımızın İngiltere'ye girişi sırasında da devam etmiş, dün gece itibarıyla ahlak dışı ve evrensel insan hakları değerlerine aykırı bir muamele haline dönüşmüştür.

        Dün gece geç saatlerde olan takım uçağımızın kalkışı, anlamsız derecede detaylı bagaj kontrolleriyle gereksiz yere uzatılmış, bir işkence haline getirilmek istenmiştir. Bu süreçte resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir.

        Şu bilinmelidir ki; kimse Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübü'nün oyuncularına, teknik heyetine ve yöneticilerine bu şekilde davranamaz. Bu edep yoksunu davranışların sahipleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız.

        Tüm bu yaşananlardan bağımsız olarak, kulübümüzü maç öncesi ve sonrasında nazik bir şekilde ağırlayan Manchester United temsilcilerine teşekkür ederiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Büyük fedakarlık! Annesi denize girebilsin diye böbreğini verdi
        Büyük fedakarlık! Annesi denize girebilsin diye böbreğini verdi
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."