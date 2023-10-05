Manchester Havalimanı'ndan Galatasaray'ın açıklamasına cevap!

Galatasaray, Manchester United deplasmanında kafilenin havalimanında kötü davranışlara maruz kaldığını açıklamıştı. Galatasaray'ın açıklamasına İngiltere'den cevap geldi.

Manchester Havalimanının sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Hiçbir personelimize yönelik taciz ya da saldırgan davranışlara müsamaha göstermiyoruz. Salı gecesi Türkiye'ye seyahat eden yolcuların çoğunluğu kusursuz bir şekilde davranırken, az sayıdaki yolcu personele karşı küfürlü ve saldırgan bir tutum sergilemiştir.

Bazı yolcular da uygun olmayan el bagajlarıyla gelmiş ve bu nedenle bu çantalar elle aramaya tabi tutulmuş, bu da yolcuların daha fazla saldırgan tavır göstermesine yol açmıştır.

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Bu olaylar üzerine olay yerine polis çağrılmıştır. Durum tutuklamalara gerek kalmadan çözülmüş ve olaylara karışan herkes yolculuğuna devam etmiştir"

GALATASARAY NE DEMİŞTİ?

Galatasaray, yaşanan olaylarla ilgili olarak resmi sitesinden şu açıklamayı yapmıştı:

"Dün akşam Manchester United ile oynadığımız ve kazandığımız maç sonrası Galatasaray kafilesini taşıyan uçağın dönüşü sırasında İngiliz resmi mercilerinin davranışları üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Takımımız oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanlarına İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'nun vize sürecinde çıkardığı zorluklarla başlayan bu saygısızca davranışlar, takımımızın İngiltere'ye girişi sırasında da devam etmiş, dün gece itibarıyla ahlak dışı ve evrensel insan hakları değerlerine aykırı bir muamele haline dönüşmüştür.

Dün gece geç saatlerde olan takım uçağımızın kalkışı, anlamsız derecede detaylı bagaj kontrolleriyle gereksiz yere uzatılmış, bir işkence haline getirilmek istenmiştir. Bu süreçte resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir.

Şu bilinmelidir ki; kimse Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübü'nün oyuncularına, teknik heyetine ve yöneticilerine bu şekilde davranamaz. Bu edep yoksunu davranışların sahipleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız.

Tüm bu yaşananlardan bağımsız olarak, kulübümüzü maç öncesi ve sonrasında nazik bir şekilde ağırlayan Manchester United temsilcilerine teşekkür ederiz."