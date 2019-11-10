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HaberlerFutbolManchester United: 3 - Brighton & Hove Albion: 1 | MAÇ SONUCU VE MAÇ ÖZETİ

Manchester United: 3 - Brighton & Hove Albion: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta maçında Manchester United ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Manchester United oldu.

Manchester United

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Andreas Pereira, 19. dakikada Davy Pröpper (kendi kalesine) ve 66. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Brighton & Hove Albion'ın tek golü 64. dakikada Lewis Dunk'tan geldi.

Manchester United, Mart ayından sonra ilk kez oynadığı 2 maçta toplam 6 gol attı. Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 16'ya yükseltti. Brighton & Hove Albion 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Manchester United, Sheffield United'a konuk olacak. Brighton & Hove Albion, Leicester City'yi ağırlayacak.

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