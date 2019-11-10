Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Andreas Pereira, 19. dakikada Davy Pröpper (kendi kalesine) ve 66. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Brighton & Hove Albion'ın tek golü 64. dakikada Lewis Dunk'tan geldi.
Manchester United, Mart ayından sonra ilk kez oynadığı 2 maçta toplam 6 gol attı. Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 16'ya yükseltti. Brighton & Hove Albion 15 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Manchester United, Sheffield United'a konuk olacak. Brighton & Hove Albion, Leicester City'yi ağırlayacak.
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