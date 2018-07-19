Manchester United altyapısından çıkan 1997 doğumlu Axel Tuanzebe henüz 20 yaşında Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Genç futbolcu bunu futbolla değil de bir oyundaki başarısıyla gösterdi.

Hungry Hippos adlı oyunu 17,36 saniyede tamamlayan Tuanzebe, bunu dünyada en kısa sürede başaran kişi oldu ve Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Rekor denemesinin, takımının yeni sezon öncesi kampının düzenlediği ABD kampında çarşamba sabahı gerçekleştiği belirtildi. Hungry Hippos, dört yapay hipopotamının mümkün olan en çok misketi yediği bir masa oyunu.

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