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        Haberler Gündem Manisa'da zeytin ağacına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil zeytin ağacına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin ağacına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:24
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        Otomobil zeytin ağacına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Ö.A.'nın kullandığı otomobil, Çamönü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, zeytin ağacına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yapılan kontrolde otomobildeki yolcu Damla Kalem'in (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.A. ile yolcular H.E.D. ve K.N. ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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