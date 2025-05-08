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        Haberler Gündem İstanbul Marketçi, kadın müşteriye saldırdı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Marketçi, kadın müşteriye saldırdı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Azerbaycanlı bir gazeteci İstanbul'da gittiği marketten bir gün arayla iki kez alışveriş yaptı. Aldığı ürünler de birebir aynıydı ama iki alışverişte de tutar bambaşkaydı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 20:41 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:41
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        Marketçi, kadın müşteriye saldırdı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Azerbaycanlı bir gazeteci İstanbul'da gittiği marketten bir gün arayla iki kez alışveriş yaptı.

        Aldığı ürünler de birebir aynıydı ama iki alışverişte de tutar bambaşkaydı.

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