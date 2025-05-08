Marketçi, kadın müşteriye saldırdı! Olay, İstanbul'da meydana geldi. Azerbaycanlı bir gazeteci İstanbul'da gittiği marketten bir gün arayla iki kez alışveriş yaptı. Aldığı ürünler de birebir aynıydı ama iki alışverişte de tutar bambaşkaydı.

Habertürk Giriş: 08.05.2025 - 20:41 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:41 facebook

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