Alman Volkswagen'in yeni fabrikasını Manisa'da kurması bekleniyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bakan Pekcan, söz konusu yatırımla ilgili olarak, “Bazı tüyoları da Alman Ticaret Bakanlığı’ndan alıyoruz. ‘Türkiye lehinde karar verildi’ diyorlar bize. Volkswagen’in yeni üretim otomobili için Türkiye’ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa’da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank’ın çalışma alanı tabii” dedi.

HABERTÜRK, bu yatırım için alınan tüyolar ve ibrenin Türkiye’yi göstermesiyle birlikte özellikle taşımacılık alanında yapılan çalışmaların izini sürdü. TCDD Taşımacılık, bu konuda hazırlık yapıyor. Söz konusu fabrikanın bazı parçalarının demiryoluyla Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor. Bu amaçla Marmaray da kullanılacak.

YÜK TRENLERİ KULLANABİLECEK

Marmaray, gece yarısından sonra yük trenlerine açılacak. Gece boyunca 8 gidiş, 8 dönüş yük treninin Marmaray’ı kullanması bekleniyor (Seferler, gece yarısı başlayıp, saat 06.00’da bitecek). Bu sayının artabileceği de belirtiliyor. Volkswagen de bu hattan yararlanabilecek. Hattı, taşımacılık yapmak isteyen diğer kişi ve kuruluşlar da kullanabilecek.

TAŞIMACILIK MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK

Demiryolu taşımacılığı, diğer ulaşım türlerine göre görece ucuz ve çok daha güvenli. Marmaray’ın yük taşımacılığına açılmasının, birçok sektörün taşımacılık maliyetlerini olumlu etkileyeceği değerlendiriyor. Volkswagen için de bu önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.