GETOB Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, beş yıldızlı otel sahipleri ve yöneticileriyle toplantı yaptıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.
Turizm sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Bülbüloğlu, sezonun iyi geçmesini umduklarını, Marmaris'in kaynak pazarlarının İngiltere başta olmak üzere, Hollanda, Rusya, Almanya ve İskandinav ülkeleri olduğunu söyledi.
"İSPANYA VE YUNANİSTAN İSNDİRİME GİTTİ"
Bülbüloğlu, otel rezervasyonlarında yavaşlamanın yaşandığını dile getirirken, "Geçtiğimiz yıllara göre İspanya'nın satışları iyi gitmeyince ciddi fiyat indirimine yöneldi. Yunanistan da aynı şekilde indirim yaptı. İspanya ve Yunanistan indirime gitti. İspanya ve Yunanistan'a yönelme olunca Türkiye satışları biraz daha yavaşladı. Ben inanıyorum ki bu satışlarımız önümüzdeki günlerde tekrar hızlanacak ve artacak." diye konuştu.
Bölgelerinde beş yıldızlı 22 tesis olduğuna dikkati çeken Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşimizi daha iyi nasıl icra ederiz, dış pazarda kendimizi nasıl daha iyi tanıtırız. Beş yıldızlı otellerin vereceği kararlar arkasındaki diğer yıldızlı otelleri ve apartları da etkiliyor. Beş yıldızlı otellerin müşteri profili de değişirse Marmaris esnafının da kazancının değiştiğini görebiliyoruz. Dört yıldızlı, apartlar ve yerel yöneticilerimizle de ayrı ayrı toplantılarımız devam edecek."
"RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜNLÜK TATİL TALEBİMİZ VAR"
Bülbüloğlu, hükümete seslenerek, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması çağrısında bulundu.
Bayram tatili açıklamasının erken yapılmasını istediklerine işaret eden Bülbüloğlu, şunları söyledi:
"Hükümetimize sesleniyoruz. Bayram tatillerine son 10-15 günde karar veriliyordu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılma kararı bekliyoruz. Karar erken verilirse, iç pazar misafirlerimiz erken rezervasyon indiriminden faydalanır. Ramazan Bayramı'nı da en güzel şekilde geçirir diye düşündük. Bu çağrımızı tekrar ediyoruz. Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil talebimiz var. Bunun da erken açıklanmasını bekliyoruz. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Marmaris olarak değil bütün Türkiye adına istiyoruz. Halkımız bütçesine göre tatil yapma imkanını rahat bulur."
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