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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8, imalat sanayi sektörü endeksi %17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0.7 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 12.3 ARTTI



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %2,6 arttı.