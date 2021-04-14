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Mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 2,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,06 artış gösterdi

Mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
AA

Buna göre, söz konusu endekste martta bir önceki aya göre yüzde 2,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,68 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,93, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,47, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,72 artış kaydedildi.

Ana gruplarda aylık bazda değişim ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,27, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,93 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en fazla artış yüzde 38,68 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu. Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 38,65 ile turunçgiller ve yüzde 30,62 ile canlı kümes hayvanları ile yumurtalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık, bir önceki yıla göre azalışın olduğu tek alt grup yüzde 1,15 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,41 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 14,98 ile yağlı meyveler ve yüzde 15,6 ile canlı sığırlar (manda dahil),bunlardan elde edilen işlenmemiş süt olarak belirlendi.

Aylık en fazla artış yüzde 7,95 ile turunçgiller alt grubunda gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,41 ile lifli bitkiler, yüzde 1,63 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 1,34 ile canlı sığırlar (manda dahil),bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna karşılık bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise yüzde 19,98 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,21 ile çeltik, yüzde 2,37 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 1,23 ile yağlı meyveler olarak sıralandı.

Mart 2021'de endekste kapsanan 81 maddeden, 26'sının ortalama fiyatında azalış olurken, 3'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı, 52'sinin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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