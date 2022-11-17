Martı'dan taksi iddiası

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Martı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında TAG - Tek Araçla Gidelim platformu ile başlayan gerginlik büyüyor. Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, twitter hesabından paylaştığı iki ayrı ses kaydıyla İstanbul'da bazı taksicilerin araçlarını Martı kullanıcılarının üzerine sürerek kaza yapmalarına neden olduğunu iddia etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun hesabını etiketleyen Öktem bu olayların bir yıldır yaşandığını savundu.

— Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) November 16, 2022

— Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) November 17, 2022

Martı kullanıcılarına seslenen Öktem, "Böyle bir şey yaşıyorsanız lütfen call center'ı arayın ve olay yerini, saatini, taksi plakasını bize bildirin; biz gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.

'KORSAN KAVGASI'

Öktem iki gün önce de TAG - Tek Araçla Gidelim platformunu duyurmalarının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etmişti. Platformu İstanbul'un taksi sorununa çözüm bulmak amacıyla geliştirdiklerini kaydeden Öktem, "Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan" dedi. Aksu da video hakkında savcılığa suç duyusunda bulunacaklarını duyurdu. TAG'ın korsan taşımacılık tanımına girdiğini söyleyen Eyüp Aksu ''Uygulamanın erişime engeli için bakanlık nezdinde başvuruda bulunduk. Ayrıca, Martı dahil tüm korsan taşımacılık yapan firmalar ile ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi

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Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.