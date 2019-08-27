Transferde son günlere girilirken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Martin Caceres'e imza attıracağı öne sürüldü!
Ocak 2018'de Lazio'ya transfer olan, Ocak 2019'da ise Juventus'a kiralanan ve Lazio'yla olan sözleşmesi sona eren Uruguaylı futbolcuyla yapılan görüşmelerde büyük mesafe kaydedildiği belirtildi.
Savunma bölgesine takviye düşünen Galatasaray'ın pürüzleri gidermesi durumunda Caceres'i birkaç gün içerisinde İstanbul'a getireceği iddia edildi.
MARTIN CACERES KİMDİR?
TAM ADI: Jose Martin Caceres Silva
DOĞUM TARİHİ: 7 Nisan 1987
DOĞDUĞU İL: Montevideo
UYRUĞU: Uruguay
YAŞI: 32
BOYU: 1,80
MEVKİ: Stoper, sol bek, sağ bek
AYAK: Sağ
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 1,5 milyon Euro
ÖNCEKİ KULÜPLER: Defensor, Villarreal, Barcelona, Juventus, Sevilla, Southampton, Hellas Verona, Lazio
YORUMLAR