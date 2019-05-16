Dünyadaki sürücüsüz araç trendine İtalyanlar da kayıtsız kalmadı. Maserati'nin sahibi konumundaki Fiat Chrysler'dan (FCA) yapılan açıklamada, Maserati'nin otonom teknolojiye sahip modeller geliştireceği kaydedildi.

FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Maserati'nin FCA'nın ilk otonom otomobillerini üreteceğini bildirdi.

Söz konusu teknolojiye sahip Maseratilerin, ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi paylaşılmış değil. Fakat, edinilen bilgiye göre İtalyan üretici otonom teknolojisini BMW ile birlikte geliştirecek.

WAYMO İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

2017 yılında BMW'nin ve İntel'in sahibi olduğu Mobileye'ın başını çektiği sürücüsüz araç konsorsiyumuna katılan FCA, Google'ın otonom araç şirketi Waymo ile de işbirliği halinde.

Bu kapsamda, otonom taksi geliştirmek üzere Waymo'nun 62 bin adet Chrysler Pacifica siparişi verdiği bilgisi paylaşıldı.

2022 yılında tüm ürün gamını planlayan Maserati'nin, tam elektrikli model geliştirmeyi ise şimdilik düşünmediği kaydediliyor.