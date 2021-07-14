MASFED'ten nöbetçi noter talebi

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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, 2019 yılında hayata geçirilen ancak pandemi sebebiyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasının tekrar başlaması gerektiğini söyledi.

Uygulamaya yönelik farklı kesimlerden talepler aldıklarına işaret eden Erkoç, "Sektör temsilcilerinden, Türkiye genelindeki otomobil sitelerinde faaliyet gösteren noterler ve vatandaşlarımızdan çok ciddi bir talep var, tüketicilerin tatil günlerinde alışverişini yapabilmesine imkan veren ve ekonominin canlanmasını sağlayan bu uygulama yeniden hayata geçirilmeli" diye konuştu.

Erkoç, bu uygulamanın ülke ekonomisine katkısına da dikkat çekerek, "Bu uygulama vatandaşlarımızın alışverişlerini kolaylaştırırken, tacirlerimizin de ticaretine ivme kazandırıyor. Pandemi nedeniyle ara verilen bu uygulama bir an önce yeniden hayata geçirilmeli" dedi.

'TİCARET HIZ KAZANIR'

Vatandaşlara hafta sonu, tatil günlerinde rahatlıkla alışverişlerini yapma imkanı tanıyan nöbetçi noterlik uygulamasının önemine vurgu yapan Erkoç, "Vatandaşlarımız cumartesi ve pazar günleri otomobil alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor, plaka basım atölyeleri de hafta sonu açık tutularak vatandaşların yeni plaka talepleri karşılanıyordu. Ancak pandemi sebebiyle yaşanan kısıtlamalar doğrultusunda bu uygulamaya ara verilmişti. Temmuz ayı itibariyle ülke genelindeki normalleşme adımları ile birlikte bu uygulamanın da hayata geçirilmesi konusunda talepler alıyoruz" dedi.

Erkoç, uygulamanın otomobil ticaretinde büyük rol oynadığını ve ekonominin canlanmasına katkı sağladığını belirterek, "Nöbetçi noterlik uygulaması tacirlerimiz, noterlerimiz ve araç alışverişi yapan vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Önceden hafta sonları araç almak için otomobil ticaret merkezlerini ve bayilerini gezen müşteriler alacakları araca karar verdikten sonra resmi satış işlemleri için hafta başını beklemek zorunda kalıyordu, bu durum da ister istemez ikinci el araç ticaretini yavaşlatıyordu. Ancak uygulama sayesinde ticaret hız kazanmıştı" değerlendirmelerinde bulundu.