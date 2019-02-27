ağustos 2018'de kapılarını açan Hilton Maslak, 60'ı aşkın ülkeden misafir ağırladı. Hilton Maslak Genel Müdürü Özkan Alkan, özellikle Avrupa Birliği, Asya ve Afrika ülkelerinden talep geldiğini belirtti. Alkan, yabancı misafirlerin arasında hemen hemen her sektörde görev yapan misafirlerinin bulunduğunu ifade etti.

Alkan, "Sürekli seyahat eden konuklar, iş nedeniyle ziyaret ettikleri bir şehirde, öncelikle onları tüm yorgunluklarından uzaklaştıracak ve konfor sunacak bir konaklama deneyimi bekliyorlar. Kaldıkları otelin şehir merkezinde yer alması, dolayısıyla yeme-içme ve eğlence anlamında, diledikleri her şeye kolayca ulaşmalarını sağlaması da tercihlerinde etkili bir sebep. Konuklar yorgunluklarını atmak ve rahatlamak için, otellerinde havuz, spor salonu ve SPA alanlarının olmasını da önemsiyor. Bu nedenle de otelimizde havuz ve SPA hizmetimizi iş dünyasından misafirlerimizin ihtiyaçlarına göre düzenliyoruz" dedi.