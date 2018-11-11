Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Isla'nın sözleri şöyle:

"Milli ara öncesinde kazanmak istiyorduk, galibiyeti aldık ve araya bu sonuçla giriyoruz. Bundan sonra galibiyetlere devam etmek adına elimizden geleni yapacağız. Şener, Türk Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu, ben Şili Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncuyum. Aramızda iyi bir rekabet var."

"HOCAMIZA ÖN LİBERODA OYNADIĞIMI SÖYLEDİM"

"Hocamız ön liberoda oynadığımı bilsin istedim ve ona bunu söyledim. Daha önce birçok kez ön libero pozisyonunda görev yaptım."

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