Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 75.3, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 75.2 olarak gerçekleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1746 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 1.0 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti
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